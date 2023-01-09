Arnavutköy'de bomba gibi patlayan elektrik telleri geceyi aydınlattı

Arnavutköy'de akşam saatlerinde kısa devre yapan elektrik telleri bomba gibi patladı. Patlayan elektrik tellerinden çıkan ışık adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik tellerinde oluşan kısa devre nedeni ile patlama yaşandı. Dakikalarca bomba gibi patlayan elektrik telleri adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederken korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.