Arnavutköy'de bulunan Karaburun Sahili yenilendi

Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Sahili'nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla bölge halkına ve ziyaretçilere keyifli bir ortam sunuyor. Yapılan düzenlemeler ve eklenen imkanlar sayesinde sahil, halkın ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline geldi. Karaburun Halk Plajı'nda oluşturulan halk ve aile alanları, ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim sunuyor. Plajda bulunan cankurtaranlar, güvenliğin sağlanmasına yardımcı olurken, şezlonglar, duş ve tuvaletler, büfe ve kafe gibi imkanlar da konforlu bir atmosfer oluşturuyor. Böylece, ziyaretçiler deniz ve güneşin tadını çıkarırken ihtiyaçlarına kolayca ulaşabiliyorlar. Sporseverler için ise mini futbol, plaj voleybolu, badminton gibi alanlar da oluşturuldu. Rekabet dolu oyunlar oynamak isteyenler, spor alanlarında keyifli vakit geçirebilecek.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bölgemizin en değerli bölgelerinden birisi olan Karaburun Sahili'nde başlamış olduğumuz yenileme çalışmalarını tamamladık. Halk ve aile plajımız ile vatandaşlarımıza keyifli bir alan oluşturduk. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için cankurtaranlarımız her zaman görevinin başında. Şezlong, büfe, kafe, tuş ve tuvalet gibi imkanlarla vatandaşlarımızın konforunu düşündük. Karaburun Sahilimiz tüm Arnavutköylü vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.