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Arnavutköy'de çalılık alanda yangın

Arnavutköy’de bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Yangın, akşam saatlerinde Arnavutköy Yassıören köyündeki çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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