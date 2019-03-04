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Arnavutköy'de çatışmada ölenlerin ve intihar eden ağabeyin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin ve intihar eden ağabeyin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Arnavutköy'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin ve intihar eden ağabeyin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.


Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde dün aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup uzun namlulu silahlarla çatışmaya girmişti. Yaşanan çatışmada vurulan akrabalar Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız kardeşler ile amcaoğulları Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı.


Çatışmada hayatını kaybeden Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız kardeşler ile amcaoğulları Hasan Yıldız'ın taziye evinde ağabey Yaşar Yıldız cinnet getirip intihar etmişti.



Cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı


Dolmuş kahyalığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden kardeşler Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve amcaoğulları Hasan Yıldız ile intihar eden ağabey Yaşar Yıldız'ın cenazeleri acılı yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazelerin Beşyüzevler Cenaze İşleri Şefliğinde yapılacak işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Yıldız Camii'nde kılınacak namazdan sonra Kayabaşı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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