Arnavutköy'de cem evine pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs kamerada

Arnavutköy'de Cem Evi'nin açık camlarını gözüne kestiren 1 şahıs, içeriye girerek hırsızlık yaptı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 8 Mart günü saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Cem Evi'nin açık camını fırsat bilen 1 şahıs, camdan içeriye girerek hırsızlık yaptı. Cem Evi'nde bulunan yardım kutusu ve laptopu çalan şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.D. isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan laptopun polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda başkasına satıldığı tespit edildi. Yapılan tespit çalışmaları sonucunda çalınan laptop ekipler tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. Çalınan malzemeler Cem Evi yönetimine teslim edilirken yakalanan hırsız ise adliyeye sevk edildi.