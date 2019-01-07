Arnavutköy'de Çocuklarda Kanser Farkındalık ve Erken Teşhis Semineri

Hem kanserle yaşamakta zorlanan aileler hem de küçük yaşta kansere yakalanmış çocuklar için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından farkındalık semineri düzenlendi. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminere; KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan ve birçok vatandaş katıldı. Tülin Tiraje Celkan, kanserle mücadelenin önemine değinirken kanser konusunda kadınları bilgilendirmek için bir araya geldiklerini söyledi. Celkan, kanser hastalığı ve yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu ve kanserde erken teşhisin önemini dile getirdi.

Türkiye'de her yıl 3 bine yakın çocuk kanser hastalığına yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde 200 bin çocuğa her yıl kanser tanısı konurken, tedavisi devam edenler ve nüksedenler de dâhil edildiğinde bu rakam 300 bine yaklaşıyor. Türkiye'de ise kanser hastası çocuklarla ilgili resmi bir istatistik yok. Tam sayı bilinmese de her yıl 3 bine yakın çocuğun kanser hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor. Kanserin uzun ve yorucu yolculuğunda hem ailelerin hem de çocukların rahat bir şekilde tedavilerine devam etmeleri için bir vakıf uzun süredir çalışmalarda bulunuyor. 2000 yılında kurulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), kanser hastalığına yakalanmış çocuklar için birçok farklı projeler geliştiriyor.