Arnavutköy'de derede bataklığa saplanan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde dereye düşen ve bataklığa saplanan büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin yardımıyla battığı yerden kurtarıldı. Hayvanın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir dere havzasında meydana geldi. Otlaması için salınan büyükbaş hayvanlardan bir tanesi dere kenarında bulunan bataklık alana saplandı. Bataklık alana saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.