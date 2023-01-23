Arnavutköy'de deterjan hırsızlığı kamerada

Arnavutköy 'de bir bakkalın girişinde bulunan deterjanları gözüne kestiren bir kişi sokakta tur attıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak deterjanı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy 'de geçtiğimi günlerde bir bakkalın önünde bulunan deterjanları gözüne kestiren bir kişi sokakta tur attıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketin önüne geldi. Marketin önünde bulunan deterjanı çalarak hızla uzaklaşan kişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.