Arnavutköy'de dikkat çeken görüntü

Arnavutköy'de boş bir arsaya park edilmiş 30 sıfır otomobil dikkat çekti.

Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken, İstanbul Arnavutköy'de boş bir arsada bekleyen 30 sıfır otomobil dikkat çekti. Çoğunda plaka bulunmayan çeşitli markalardaki sıfır otomobiller drone ile havadan görüntülendi. Fabrika ve iş yerlerinin yoğun olduğu bölgedeki arsanın çevresinde güvenlik önlemi olmaması da dikkat çekti. Otomobillerin stoklamak için bölgeye getirilip getirilmediği araştırılıyor.

Çevrede ikamet eden bir vatandaş, "Son 3 aydan beri arabalar gelip gidiyor. Arabaların bazılarının plakaları var, bazılarının yok. Arabalar hiç kullanılmıyor belki burada istif ediliyor. Dolar yükseliyor belki satacaklar piyasa değerinin üzerine bizim de bir bilgimiz yok. Burada oturuyoruz gelip gittiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini ise, "Araç yoğunluğu var. Araçların ne olduğu belli değil. Belki stoktur, belki ihaleden alınan araçlar bilmiyoruz" diye konuştu.