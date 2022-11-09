Arnavutköy'de Dr. Sadık Ahmet kütüphanesi açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından Durusu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Batı Trakya için önemli isimlerden olan Sadık Ahmet'in ailesi de açılışa katılırken, törende zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.

Arnavutköy Belediyesi birçok mahallede kültür merkezi ve kütüphane açılışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Durusu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi düzenlenen program ile açıldı. Açılış programına Arnavutköy'de faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, öğrenciler, Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda Dr. Sadık Ahmet ile ilgili belgeseller ve sinevizyonlar sergilendi. Programda Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işıl Ahmet ve kızı Funda Ahmet'e hediyeler verildi.

“Önemli zatların topluma daha iyi anlatılması lazım”

Düzenlenen programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Öncelikle merhum Sadık Ahmet'e Allahtan gani gani rahmet diliyorum. Bu anlamlı işe çok daha fazla önem katan kısımda bu önemli isimlerimizin buralarda yaşatılmasıdır. Bu şahısların bu önemli zatların topluma çok daha iyi anlatılması lazım. Ben bugün böyle önemli bir ismin güzel hizmette yaşatılmasının çok değerli olduğunu tekrardan ifade etmek istiyorum” dedi.

“Süreç zorluydu ben hep ona destek oldum”

Programa katılan ve kütüphaneyi gezen Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işıl Ahmet, “Ben Sadık Ahmet ile evlendiğimde kendisi doktordu daha sonrasında problemleri dile getirmeye başladığında zorlu süreç başladı. Her başarılı erkeğin yanında başarılı bir kadın olur benimde ona destek olmaktan başka çarem yoktu zorlu bir süreçti. Bugün bu değerli yerde isminin var olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor onun ölmediğini görüyorum. Balkanlara verilen destekleri de görüyorum son yıllarda ve bu beni daha da mutlu ediyor” diye konuştu.