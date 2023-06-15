Arnavutköy'de el emeği ürünler online satış mağazasında satılacak

Arnavutköy'de el emeği ürünlerin kazanca dönüştürülmesi için Çarşım Arnavutköy online satış mağazası hizmete açıldı. İlerleyen süreçte organik tarımla uğraşan vatandaşlar da platformda alıcılar ile bir araya gelebilecek.

Arnavutköy Belediyesi, kursiyerlerin ürettikleri ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için El Emeği Çarşısı'nı Çarşım Arnavutköy ile online platforma taşıdı. Projenin tanıtımına Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Çarşım Arnavutköy'ün proje ile daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Projeyle yerel ekonomiyi desteklemek, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek ve el emeği ürünlerinin değerini artırmak amaçlanıyor. Online satış platformu ile sadece kadınlar değil aynı zamanda Sanat Akademisi'nden kurs alan öğrenciler de gelir elde edebilecek. İlerleyen süreçte organik tarımla uğraşan vatandaşlar da Arnavutköy Belediyesi tarafından oluşturulan platformda alıcılar ile bir araya gelebilecek.

Proje ile ilgili bilgi veren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “10 yılı aşkın yapmış olduğumuz bir çalışmayı, kadın kültür ve sanat merkezimizde, sanat akademimizde kursiyerlerimizin, sanatseverlerin, meraklı olan kişilerin yapmış olduğu çalışmaları, ürettikleri ürünleri bugüne kadar fiziki ortamda satıyorduk. Çarşının adı altında bir mağazamız vardı. Bu mağazalarda zaten sattığımız bu ürünleri daha fazla erişime açmak ve elektronik ortamda satışa sunmak adına bir gayretimiz oldu. Bugün aslında çalışmamızın tanıtım toplantısı gerçekleşti. carsimarnavutkoy.com'da bundan böyle sadece Türkiye'yle de sınırlı değil. Ulaşılabilecek her noktadan, dünyanın her noktasından buradaki kursiyerlerimizin, bu eğitim kurumlarına devam eden hanımefendilerin, beyefendilerin, gençlerin ürettikleri bu ürünleri rahatlıkla elde edebilecekler. Burada şu çok önemli; en başta insanların bu yolculuğa başlayış şekilleri neydi? Bir meslek öğrenmek veya hobileri varsa hobilerini geliştirmek. Ama zaman içerisinde ortaya çıkan bu güzel ürünlerin bir ekonomik değer haline de dönüşmesi amacıyla aslında bu adımlar atıldı. Bugünkü geldiğimiz bir nokta da çok önemli. Artık elektronik ortamda carsimarnavutkoy.com'da bu kurslarımızda üretilen bütün ürünlere vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilecektir. Buradaki kursiyerlerimizin bu emekleri aynı zamanda ekonomik bir değer de taşıyacak. Buna sebep olmuş olmak apayrı bir bizim için bahtiyarlık vesilesi” şeklinde konuştu.

Kursiyerlere eğitim veren Muazzez Güneş, “Bizim kursiyer portföyümüz 18 yaşından 74 yaşına kadar giden bir kursiyer kesimini kapsıyor. Hepsi bizim kurslarımıza geldikleri zaman korkarak geliyorlar ama daha sonra kendi ürünlerini yapıp sattıkları zaman çarşımızda, Çarşım Arnavutköy şu anda daha da çok satacaklar için, çok mutlu oluyorlar. Paralarını kazandıkları zaman yüzlerindeki mutluluğu bir görseniz. Aile bütçesine yaptıkları ufacık bir katkı onlara dünyanın en güzel, mutlu, en güvenilir insanı hissettiriyor. O parayla ailesine bir şey aldıkları zaman ertesi gün gözlerindeki pırıltıyı görmenizi isterim. Teşekkürlerini, minnetlerini bir şekilde belli ediyorlar ve daha çok ürün yapıp daha çok para kazanmak istiyorlar. Biz de belediye başkanımıza kadın kültür sanat merkezi gibi bir yeri açtığı için ve Çarşım Arnavutköy'ü bizlere hizmet olarak sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kursiyerlerim adına da teşekkür ediyorum. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum” dedi.