Arnavutköy'de el lezzetine güvenen kadınlar içli köfte yarışmasında hünerlerini sergiledi

Yarışmada en iyi içli köfte yapan Dilek Kayacan yarım altın ödülünün sahibi oldu.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Kadın Kültür Sanat Merkezi'nde içli köfte yarışması düzenlendi. Yarışmada el lezzetine güvenen kadınlar yarım altın için kıyasıya mücadele etti. Arnavutköy Belediye Başkanı'nın eşi Seda Baltacı ve yemek programlarıyla tanınan Güzide Mertcan yarışmada jüri üyeliği yaptı. 8 jürinin tattığı ve 70 kişinin arasında sona kalan 5 kişinin mücadele ettiği yarışmada, en güzel içli köfteyi yaparak yarım altının sahibi Dilek Kayacan oldu. 1 haftadır elemenin devam ettiği yarışmada bugün 1.-2. ve 3. seçilerek son buldu.

"Jüri üyelerimizle birincimizi seçtik"

Yarışmada jürilik yaparak birinciyi seçtiklerini dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı'nın eşi Seda Baltacı, " Kadın Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi yarışmamız. Toplamda 70 kişi katıldı. 5 gün elememiz oldu. Bu beş günün sonunda 5 kişinin tabağını seçtik. Bu 5 tabağın içinde de jüri üyelerimizle birlikte tadım yaptık. Birincimizi seçtik. Yarışmaların devamının gelmesi için yoğun bir talep var. Biz de devamının gelmesini umuyoruz" dedi.

"Elimin lezzetine güvendiğim için katıldım"

Elinin lezzetine güvendiğini söyleyen birinci Dilek Kayacan, "Çok heyecanlı değildim. Buraya gelince bir heyecan bastı. Hiç beklemiyordum. Eltimin kızı sayesinde yarışmaya katıldım. Elimin lezzetine güvendiğim için katıldım. Normalde 9 tane içli köfte yapmamız lazımdı. Ben fazla yaptım. Jürilerde beni birinci seçti. Çok mutluyum. Teşekkür ederim" şeklinde konuştu.