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Arnavutköy'de ele geçirilen tarihi eserler sergilendi

Arnavutköy’de polis tarafından yakalanana tarihi eser kaçakçılarının 3 metre derinliğinde çukurlara gömdükleri aslan figürü heykeli, sütun başı gibi tarihi eserler sergilendi.

Arnavutköy'de polis tarafından yakalanana tarihi eser kaçakçılarının 3 metre derinliğinde çukurlara gömdükleri aslan figürü heykeli, sütun başı gibi tarihi eserler sergilendi.


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler farklı noktalarda kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatarak, iki farklı adrese operasyon düzenledi. Bir evin içinde yapılan aramalarda yatak odasında bulunan elbise dolabından aslan figürü olarak bilinen tarihi eser ele geçirildi. Evin bahçesinde yapılan kazıda ‘sütun başı' olarak tabir edilen ve 1 metre uzunluğunda olan başka bir tarihi eser daha ele geçirildi. Diğer adreste yapılan aramada evin farklı odalarında istiflenerek çuvala doldurulmuş toprak malzeme bulunurken, bir odada 3 metre uzunluğunda ve derinliğinde çukur kazıldığı görüldü. Kazılan bu çukurun da çevrede eskiden kalan tarihi eserlere ulaşmak için yapıldığı öğrenildi.


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ele geçirdikleri tarihi eserler Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Polis ekiplerinin emniyete getirdiği 1 metre boyutundaki sütun başı, aslan figürü, mermer blok gibi eserler görüntülendi.

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