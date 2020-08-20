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Arnavutköy'de eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de eşini ve gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü arkadaşını öldüren şahıs, 7 ay sonra polis tarafından yakalandı.

İstanbul Arnavutköy'de eşini ve gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü arkadaşını öldüren şahıs, 7 ay sonra polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre olay, 3 Ocak tarihinde Arnavutköy'de ormanlık alanda yaşandı. Eşi Aynur Yünkutay ve gönül ilişkisi yaşadığını düşündüğü Murat Olğun'u ormanlık alanda vuran İbrahim Yünkutay, kayıplara karıştı. Mural Olğun olay yerinde, Aynuk Yünkutay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin her yerde aradığı zanlı, yaklaşık 6 ay sonra yine Arnavutköy'de görüldü. Bu kez Muhittin Çiçek isimli kişiyi silahla yaralayan Yünkutay, yine kayıplara karıştı.


Olayı soruşturan polis ekipleri, Yünkutay'ın Başakşehir'de bir dairede saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı saklandığı evde bir adet tabanca ile birlikte yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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