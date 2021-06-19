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Arnavutköy'de etkili olan yağmur inşaat alanını göle çevirdi

Arnavutköy’de aniden bastıran yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken, cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu.

Arnavutköy'de aniden bastıran yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken, cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu.


Saat 14.45 sıralarında havanın kararmasıyla birlikte gelen sağanak yağış, Arnavutköy civarında etkili oldu. Aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur, bir inşaat alanını göle çevirirken cadde ve yol kenarlarında da su birikintileri oluşturdu. Öte yandan, su birikintilerinde çocukların eğlenerek oynadıkları görüldü.

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