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Arnavutköy'de feci kaza: 2 yaralı

Arnavutköy’de 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Arnavutköy'de 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


Arnavutköy Sultangazi çevre yolunun kozlar mevki'inde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HL 5450 plakalı otomobil ile 34 EC 7571 plakalı araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kaza sonucunda otomobil sürücüleri Emine İrtem ve Şaban Çakır araçların içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılmaya çalışan sürücüler için ekipler adeta zamanla yarıştı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, otoyolda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

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