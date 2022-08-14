Arnavutköy'de freni boşalan tır dehşet saçtı

Arnavutköy'de freni boşalan tırı tamir etmeye çalışan sürücü, tırın birden hareket etmesiyle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tır 5 araca çarparak durabilirken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü arıza yapan tırı yolun kenarına çekerek tamir etmeye çalıştığı sırada freni boşalan tır kayarak ilerledi. Yaklaşık 200 metre ilerleyen tır, bir restoranın önünde bulunan 5 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Aracı kazada hasar gören Metin Yılmaz, tır şoförünün de ihmali olduğunu söyleyerek, “Tırın frenleri dolmuş, sahibi de bir önlem almadan altına yatmış. Birden frenler boşalınca araçlar bu hale geldi ve hepsi kullanılamaz halde. Hiçbir önlem almamış. Burada bizim çocuklarımız oluyor, müşterilerimizin çocukları oluyor. Sonuçta bu tır şoförü, tamirci değil ki. Herhangi bir takoz koymadan burada tamir yapmaya çalışıyor. Tabelalar, elektrik telleri hepsi koptu” dedi.