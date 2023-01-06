Arnavutköy'de gece saatlerinde aile sağlığı merkezi yanında trafo yandı

Arnavutköy'de Aile Sağlığı Merkezine bitişik bulunan trafo ve jeneratörde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sokakta işyeri ve evleri bulunan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Arnavutköy'de gece saat 00.15 sıralarında Merkez Mahallesi Aile Sağlık Merkezi bitişiğinde bulunan trafo ve jeneratörlerde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alev topuna dönen trafonun yanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülenirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Sokakta işyeri ve evi bulunan vatandaşlar ise yangın nedeni ile kısa süreli panik yaşadı. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.