İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çatalca Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek bir galibiyete daha imza attı.

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çatalca Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir galibiyete daha imza attı.


Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı başarısına başarı katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz maçlarda ilçeye galibiyet ile dönen takım Çatalca Belediyespor ile karşılaştı. Osman Solakoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı rakibine set vermeyerek 3-0 galip geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.