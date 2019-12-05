İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de gökkuşağı sürprizi

İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. İlçe genelinde hemen her noktadan görülen gökkuşağı, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlara adeta sürpriz yaptı.


Meteorolojinin uyarılarının ardından bölgesel yağışlar sabah saatlerinde etkili olurken yağış sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı. Arnavutköy'de hemen her noktadan görülen gökkuşağı sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlara sürpriz yaparken ilçe genelinde güzel görüntüler oluşturdu. Evlerin ve yeşillik alanların arasından göğe yükselen renkler adeta renk cümbüşü yaşatırken masalsı görüntüler kameralara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.