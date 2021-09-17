Arnavutköy'de güvenlik kamerasını fark eden iki hırsız kadın çekinmeden soyguna devam etti

Arnavutköy'de zillerde basarak tespit ettikleri boş daireye kartla girmeye çalışan iki hırsız kadın, fark ettikleri güvenlik kamerasına aldırış etmeden içeriye girdi. Pişkin hırsızların o anları güvenlik kameralarına anbean yansırken, hırsızlar alt üst ettikleri daireden yaklaşık 35 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmana gelen iki hırsız kadın, binada bulunan zillere tek tek basarak boş daireleri tespit etmeye çalıştı. Zillerden boş daireleri tespit eden hırsızlar, daha sonra katlara çıkarak kapısını çaldıkları dairenin boş olup olmadığından emin olunca harekete geçti. Yanında getirdikleri kart yardımıyla kapıları açarak içeriye girmeye çalışan hırsızlar. tam kapıları açmaya çalıştığı esnada binadaki güvenlik kameralarını fark etti. Hırsızlar daha sonra güvenlik kamerasını umursamadan kapıyı açmaya devam etti. Açılan kapılardan içeriye giren hırsızlar daireyi alt üst ederek yaklaşık 35 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Kameralara rağmen hırsızlığa devam eden pişkin hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu kadarı da pes kamerayı görüp devam ediyor sanki dalga geçiyor

Dairesine hırsızların girdiği Emre İnali, “Geçtiğimiz pazartesi günü 2 kadın tek tek daireleri kontrol ediyorlar zillere basarak o esnada benim alt kattaki kuzenim geliyor onu fark edince üst kata çıkıyorlar daha sonra tekrar gelip eve giriyorlar ve 2 saat boyunca evde ne var ne yok alıp götürüyorlar. Bizim de hatamız var kapıyı kilitlememişiz benim kız kardeşim bazen evde tek kalıyor daha kötü şeyler olabilirdi. Üstelik kamerayı fark ediyorlar dalga geçer gibi insanların emeklerini çalmaya devam ediyorlar. Apartmandan birisi sorsaydı bile burası 16 dairelik büyük bir bina herhangi bir isim söyleselerdi bile bir şey olmazdı. Bu olayı ben pişkinliğin daniskası olarak adlandırıyorum kamerayı görmesine rağmen umurunda olmuyor" şeklinde konuştu.