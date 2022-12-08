Arnavutköy'de hafif ticari araç sürücüsü köpeğe çarparak üzerinden geçti

Arnavutköy'de hafif ticari araç sürücüsü yolda duran köpeğe çarparak üzerinden geçti. Ezilen köpek ölürken, sürücüsü ardına bakmada yoluna devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasın yansıdı.

Olay 2 Aralık tarihinde Arnavutköy'e bağlı Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Bulldog cinsi köpeğini babasına ait eve bırakan Gamze Demircioğlu, gün içerisinde köpeğin kaybolduğunu fark etti. Ailesiyle birlikte 1 gün boyunca köpeği arayan ve bulamayan Gamze Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını izleyen aile bireyleri şok oldu. Komşularına ait hafif ticari aracın peşinden koştuğu görülen Taci isimli bulldog cinsi köpek, komşularının aracı tarafından ezildiğini gördüler. Aracın üzerinden geçtiği köpek can çekişerek yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Görüntüler üzerine harekete geçen Demircioğlu komşuları hakkında Jandarmaya şikayette bulundu. Köpeği ezerek ölümüne sebep olan komşularının ise, köpeği görmediğini ve aracın altında kaldığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.