Arnavutköy'de hafriyat kamyonları kaza yaptı: 1 yaralı

Arnavutköy'de denetimlerden kaçan 2 hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada bir şoför yaralandı.

Olay, saat 16.15 sularında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonları kendi güzergahlarında yapılan denetimlere takılmamak için köy içerisine giren farklı bir yoldan seyretmeye devam etti. Köy içerisinde bulunan dar caddelerden süratle ilerleyen hafriyat kamyonları çarpıştı. Olayda hafriyat kamyonu şoförlerinden M.Ö. hafif yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“Defalarca kez set istedik kimse yapmadı, kendim yaptım onu da yıktılar”

Kazanın meydana geldiği mahallede yaşayan Davut Kurt, “Kamyonlar bu yolu daha rahat geldikleri için kullanıyorlar. Çünkü öbür yolda çevirme yapılıyor. Sürekli oradaki polislerden kaçıp bu caddeyi tercih ediyorlar. 50 km yazan yolda çok daha hızlı gidiyorlar. Bizim burada çocuklarımız oyunlar oynuyor. Kaç kere gerekli belediyelerden set yapılması konusunda talepte bulunduk kimse yardımcı olmadı. Gittik kendimiz set yaptık onu da gelip kazıdılar. Biz ne yapalım biri bir şey söylesin” şeklinde konuştu.