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Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

İstanbul Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 38 araca 43 bin 39 TL ceza kesildi.

İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 38 araca 43 bin 39 TL ceza kesildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ile Arnavutköy İlçe Trafik Ekipleri, dün Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, toplam 196 adet hafriyat aracı denetlenirken, eksikliği görülen 38 adet Hafriyat kamyonuna çadır/branda takmamak, tescil belgesiz, plakasını farklı bir yere takmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, Uyarı ve ikazlara uymamak gibi suçlardan 43 bin 39 TL cezai işlem uygulandı.

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