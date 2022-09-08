Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına denetim

Arnavutköy'de trafik polisleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Eş zamanlı denetimlerde usule uygun olmayan çok sayıda kamyonda bağlanarak otoparka çekildi.

Arnavutköy'de sabahın erken saatlerinden itibaren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro ekipleri başta olmak üzere sivil trafik ve bölge trafik ekiplerinin desteği ile ilçe de kaçak hafriyat dökümü noktasında mesken tutulan yerler olarak bilinen alanlarda, otoyol bağlantıları ve kaçış güzergahlarında eş zamanlı uygulama noktaları kurularak denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiği olan araçlar ve şoförleri affedilmedi cezai işlem uygulandı. Usule uygun olmayan kamyonlar ise bağlanarak otoparka çekildi. Denetimlerin gün boyu ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

“Emniyet şeridini kullananlara da ceza yağdı”

Kurulan uygulama noktalarını fark etmeyerek, trafikten kaçmak amacı ile emniyet şeridini kullandığı tespit edilen otomobil sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin ise mevcut ehliyetine el konularak aracı bağlandı.