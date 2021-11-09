Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim

Denetimlerde durdurulan hafriyat kamyonları tek tek incelendi, eksiği olan hafriyat kamyonu şoförüne 314 TL para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde hem kaçak dökümlerin önüne geçmek için hem de trafik güvenliğinin sağlanması açısından kamyonlar tek tek denetlendi. Ekiplerin reflektörünün eksik olduğunu tespit ettiği hafriyat kamyonu şoförüne 314 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimleri yerinde bulan hafriyat kamyonu şoförü Hulki Bayrak, “Yapılan denetimleri gayet güzel buluyorum, sağlıklı geçim için en güzelini yapıyor polis kardeşlerim. Benim eksiklerim yok çünkü biz şantiye de iki defa kantara giriyoruz irsaliye almadan kendi güvenliklerimiz bizi çıkartmıyor. Uygulamayı çok iyi buluyorum ama kazalara hafriyattan kaynaklı demeyelim bizim vatandaşlarımızda da çok hata var” dedi.