Arnavutköy'de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına daldı

Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına daldı. İşçilerden biri son anda üzerine gelen kamyonu fark ederek demir bariyerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak kaçtı. Yaşanan kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, virajı döndükten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan, inşaatta çalışan işçilerin üzerine yöneldi. Kamyonun üzerlerine geldiğini son anda fark eden inşaat işçilerinden bir tanesi demir bariyerlerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak inşaatın temelinin bulunduğu yere kaçtı. İşçilerin ölümle burun buruna geldiği dehşet anları bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde bir işçinin demir bariyerden atlayarak kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. İşçilerin kaza sonrasında arkadaşlarının yardımına koştuğu da görüldü.