Arnavutköy'de iki aile arasındaki kavga sokağı savaş alanına çevirdi

Arnavutköy'de iki aile arasında iddiaya göre, kız kaçırma mevzuu nedeni ile tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı. Sokağı savaş alanına çeviren kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında uzun süredir devam eden kız kaçırma mevzusu nedeni ile meydana gelen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Sokağın ortasına bırakılan araçlar ile sokağı kapatan taraflar birbirlerine keser, sopa, kaldırım taşı ile saldırdı. Kadınların da dahil olduğu kavga da sokak adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.