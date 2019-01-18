Arnavutköy'de inşaat alanında toprak kayması

İstanbul Arnavutköy'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayması sonucu 1 kişi toprak altında kalırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan olayda 1 kişinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Olay sonra vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.