İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kadın ölümden kıl payı kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.


Olay, 22 Nisan günü Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan iki kadından biri aniden yola çıkınca hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Kadın şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kadının ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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