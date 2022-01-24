İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı

Arnavutköy’de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı.

Arnavutköy'de karlı yolda kayan iki araç çarpıştı. Vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arnavutköy Merkez Mahallesi Sultan Murat Sokak'ta iki araç karlı yolda kayarak çarpıştı. Vatandaşlar sürücülerin yardımına koşarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.