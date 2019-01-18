Arnavutköy'de karnesini getiren ilkokul öğrencilerine hikaye seti hediye

Arnavutköy Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yarıyıl döneminde karnesini alan ve Merkez, Bolluca, Hadımköy Kiptaş, Anadolu ve Haraççı Gençlik Eğitim Merkezleri (ARGEM) şubelerine getiren tüm ilkokul öğrencilerine çeşitli hikaye kitapları hediye edecek. Bu sayede içerisinde Türk destanları bulunan dokuzlu hikaye setini alan öğrenciler, yarıyıl tatilini daha faydalı geçirebilecek.

“Öğrenciler yarıyıl tatillerini hem okuyarak hem de dinlenerek geçirecekler”

İlkokul öğrencilerinin bu etkinlikle daha faydalı bir yarıyıl geçireceklerinin altını çizen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Karnesini getirene hikaye seti hediye. Yarıyıl tatillerini hem okuyarak hem de dinlenerek geçirmelerini sağlayacağız. Böyle güzel çocuklar yetiştirdikleri için tüm ailelerimizi tebrik ediyorum. Rabbim hayırlı, güzel ömürler nasip etsin. Onlara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.