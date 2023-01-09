İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında yangın

Arnavutköy’de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında çıkan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında çıkan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Yangın, gece 03.00 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıkmıştı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sararken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına almıştı. Fabrikada çıkan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir anda patlama olduğu iş yerindeki vatandaşların korkarak dışarı çıktığı görüldü.

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