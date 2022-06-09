Arnavutköy'de küfürlü konuşma tartışması cinayetle bitti

Arnavutköy'de küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışma cinayetle bitti. Olay sonrası katil zanlısı şahıs ve babası polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Ahmet Ay, bir kafeteryada yaşanan tartışmanın ardından Ahmet Ay ve kuzenleri telefonla yüksek sesle ve küfürlü konuşunca aynı sokaktaki bir oto yıkama firması sahibi tarafından uyarıldı. Uyarının ardından yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Babasının darp edildiğini gören 19 yaşındaki Hakan Tan, eline aldığı bıçakla kalabalığın arasına girdi ve Ahmet Ay'ı yaraladı. Sırtına ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ay, yere yığıldı.

Kuzenleri, yoldan geçen bir otomobili durdurarak yaralı Ahmet Ay'ı, Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ay'ın ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. Ahmet Ay'ın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Olay sonrası polis hastane ve olayın yaşandığı sokakta çevik kuvvet ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yoğun güvenlik tedbiri aldı. Kavga sırasında Ahmet Ay'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Hakan Tan ve kavgaya karışan babası polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.