Arnavutköy'de Kurban Bayramı öncesi 3 gündür elektriği olmayan esnaf isyan etti

Arnavutköy'de Kurban Bayramı öncesi 3 gündür elektriği olmadığı için kimi zaman siftah bile yapamayan esnaf, bu duruma isyan etti. BEDAŞ'ı aradıkları halde sorunlarının çözülmediğini iddia eden bazı işletme sahipleri, kendi imkanlarıyla jeneratör kiralayarak iş yapmaya çalışıyor.

Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 3 gündür çözülemeyen elektrik problemi nedeniyle onlarca esnaf iş yapamaz hale geldi. Gıda bulunan işletmelerdeki kilolarca ürün bozulurken, diğer işletmeler ise elektrik olmadığı için müşterilerini geri çevirmek zorunda kalıyor. Bayram yoğunluğunu yaşayamayan esnaftan bazıları ise kendi imkanları ile jeneratör kiralayarak işlerini devam ettirmeye çalışıyor.

“Burası köy değil Arnavutköy'ün merkezi”

Cadde üzerinde bir lokanta işletmecisi olan Sıracettin Yılmazer, “Bizim burada 3 gündür elektriğimiz yok. Etlerim çöpe gidiyor hep. Biz BEDAŞ'ı arıyoruz yardımcı olacağız diyorlar. Ama kaç gündür bir çözüm yok. Bizim ürünlerimiz hep çöpe gidiyor. Biz 2 gün elektrik faturası ödemesek gelip hemen kesiyorlar. Bize yazık değil mi gerçekten ya. Biz perişan olmuş durumdayız. Arıyoruz yarım saat sonra, 1 saat sonra diyorlar. Ben müşterilerime mağdur oluyorum. Dükkanıma 100 bin TL'lik tadilat yapmıştım. Şimdi yine gitti her şeyim. Burası koskocaman Arnavutköy'ün merkezinin göbeği” dedi.

Yine aynı cadde üzerinde işletmesi olan ve mağdur olduklarını söyleyen Berkay Demirci ise, “Bayram haftasındayız. 3 gündür elektriklerimiz kesik. Bayram haftasında çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Komşularımız 10 bin TL günlük verip jeneratör kiralıyorlar. Arıyoruz bizimle ilgilenmiyorlar, umursamıyorlar ne yapacağımızı şaşırdık gerçekten. Müşterilerimiz bizden randevu alıp geliyorlar elektrik yok işlem yapamıyoruz. Bayram haftası en yoğun olmamız gereken zaman ama herkes mağdur oldu şu anda” diye konuştu.