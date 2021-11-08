Arnavutköy'de kuruyemiş dükkanında tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar

Arnavutköy'de bulunan bir kuruyemiş dükkanına gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle kasiyerin kafasını karıştırarak 2 dakika içerisinde 800 TL çaldı. Zanlıların hırsızlık yöntemi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Öğle saatlerinde dükkana gelen 3 kişi çeşitli kuruyemişlerden alarak kasaya gitti. Kasiyerin aklını karıştırmaya çalışan ve sürekli sorular soran hırsızlar verdikleri paraları geri aldı, üstüne üstlük bir de para üstü alarak tırnakçılık yöntemi ile 2 dakikada 800 TL çaldı. Hırsızların o yöntemi güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

İşletme sahibi Yusuf Kaya yaşanan olayla ilgili, “Bizim kasiyerimiz buradaydı. Normalde 2 personeller. Bir tanesi çekirdek alma bahanesi ile bir personelimizi oyalarken, diğerleri hesap vermek için kasiyerin yanına gitmiş. Değişik sorular sorarak kasiyerin kafasını karıştırmışlar ve verdikleri paraları geri alarak üstüne de para üstü almışlar toplam da 800 TL kadar bir zararımız var. Kasiyer arkadaşlarıma dikkatli olmalarını ve kendinden emin davranmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.