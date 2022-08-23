İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de kuyumcuya giren kadınların tırnakçılık yöntemi ile hırsızlığı kameraya yansıdı

Arnavutköy’de bir kuyumcuya gelen 2 kadından biri çalışanları oyalayarak rafta bulunan ürünleri incelerken diğeri tezgaha konulmuş küpeleri çaldı.

Arnavutköy'de bir kuyumcuya gelen 2 kadından biri çalışanları oyalayarak rafta bulunan ürünleri incelerken diğeri tezgaha konulmuş küpeleri çaldı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, Fatih Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda öğle saatlerinde meydana geldi. İşyerine gelen 2 kadından biri, içeride bulunan ürünleri incelemek istedi. İşyeri çalışanlarının tezgah üzerine çıkarttığı ürünler ile ilgilenen kadınlardan birisi çalışanları oyalarken diğeri ise daha önceden tezgaha çıkartılmış ürünleri çalıp çantasına koydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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