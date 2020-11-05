İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de marangoz atölyesinde yangın: 1 ölü

Arnavutköy’de marangoz atölyesinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de marangoz atölyesinde çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.


Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Çilingir Mahallesi Eski Edirne Caddesi üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı.


Edinilen bilgiye ve iddialara göre, atölyede kalan Özbekistan uyruklu çalışan, sobayı tiner dökerek yakmaya çalıştı. Sobaya tiner dökülmesiyle beraber bir anda işçinin vücudunu ve atölyeyi alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yapılan çalışmalarda Özbek işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özbekistan uyruklu atölye çalışınının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.