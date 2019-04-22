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Arnavutköy'de metruk bir binada yaşayan şahsın şüpheli ölümü

Arnavutköy’de metruk bir binada yalnız yaşayan Kasım Erdem(49), vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Arnavutköy'de metruk bir binada yalnız yaşayan Kasım Erdem(49), vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Erdem'in şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır metruk binada yaşayan Kasım Erdem'den (49) 2 gündür haber alamayan mahalle sakinleri, kontrol amaçlı binaya gitti. Kilitli olan kapıyı açan vatandaşlar, Erdem'i cansız bedeni ile karşılaşınca polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Erdem'in solunum yetmezliğinden hayatını kaybettiğini değerlendirilirken kesin ölüm nedeni için cenaze adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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