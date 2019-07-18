Arnavutköy'de nefes kesen tatbikat

Arnavutköy'de AFAD, 112 UMKE ve İtfaiye ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer(KBRN) tatbikatı nefesleri kesti.

Arnavutköy'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri(UMKE) ve İtfaiye ekipleri ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi. Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonucu bir ambalaj fabrikasının temizlik deposunda, içerisinde kimyasal madde içeren varillerin devrilmesi ile işçilerin kimyasal reaksiyona maruz kalması ve sonrasında işçilere müdahale yapıldı. Önce AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü/KBRN ekipleri olay yerine gelerek hazırlandı. Keşif tespit personelleri A Düzeyi korunma elbisesi ve kimyasal gaz detektörleri ile olay yerinde sıcak, soğuk ve ılık bölge tayinleri gerçekleştirdi. Onunla beraber hareket eden B veya C düzeyi korumalı personeller ise sıcak, soğuk ve ılık tabelalarını dikerek emniyet şeritlerini çekti. Ardından ekipler kimyasalın döküldüğü alana girerek, olayın kaynağı ve reaksiyonun oluşturabileceği tehlikeler konusunda keşif tespiti yaptı.

İşlem gerçekleştirildikten sonra ise ilk başta alanda baygın bir şekilde bulunan işçi, kaçış maskesi yardımıyla hızlıca ılık alana çıkarılıp, ekipler tarafından dekontaminasyonu yapıldı. Ardından diğer işçi de sedyeye konularak kurtarıldı ve dekontaminasyonu gerçekleştirildi. Kirli alandan çıkarılan kazazedeler arındırma sonrası ise UMKE ekiplerine teslim edildi. Son olarak ise itfaiye ekiplerince olay yerindeki sızıntı uygun seyreltme yapılarak dekontamine edildi ve ortamdaki kimyasal alındı.

‘Sıkıntılara karşı müdahale şansı kazanmak için güzel bir tatbikat'

Deprem dışında kimyasal ve biyolojik etkilerle zehirlenmelere karşı da acil müdahale gerçekleştiren ekiplerin olmasını gerektiğini dile getiren Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, “ Zamanımızın en büyük sıkıntılarından biri olan ve özellikle afetlerle ilgili deprem dışında kimyasal, biyolojik etkilerle zehirlenmelere maruz kalan insanlarımıza acil müdahale yapan ekiplerin olması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda belediye olarak elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Bugün burada bölgemizdeki sanayi tesislerinin yoğunluğu nedeniyle, bölgemizin ihtiyacı ve hazır ekip oluşturmak adına da bir tatbikat gerçekleştirildi. Burada bir ev sahipliği yapmaktayız. Bunun uygulamasını yaparak, önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek bir afet veya sıkıntıya karşı müdahale şansı kazanmak adına güzel bir tatbikat “ diye konuştu.

Tatbikatın hakkında bilgi veren Arnavutköy Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Deniz Gök, “ AFAD'ın öncülüğünde destek çözüm ortakları ile kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla KBRN hizmet grubu tatbikatı Arnavutköy ilçemizde gerçekleştirildi. Biz belediye olarak bu tatbikata ev sahipliği yapıyoruz. Senaryo gereği kimyasal bir tesiste depremin artçı sarsıntılarından ötürü kimyasal reaksiyon oluşmuş ve buradaki vatandaşlar kimyasaldan etkilenmişler. Olay yerine AFAD'ın ilk müdahale ekibi intikal etti. İtfaiye ve 112 ekipleri hemen akabinde intikal etti. Etkilenen kazazedelere arındırma işlemleri uygulandı. Sonunda 112 ekiplerine teslim edildi ve KBRN tatbikatını böylece gerçekleştirmiş olduk “ dedi.