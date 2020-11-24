İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de operasyon yapılan evden 1,5 kilo uyuşturucu madde çıktı

Arnavutköy’de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.

Arnavutköy'de Asayiş Büro Ekipleri bir şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları takip üzerine düzenledikleri operasyonda 1 buçuk kilo uyuşturu madde ve 1 adet silah ele geçirdi.


Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alınan Ö.B. isimli şahsın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev içerisinde arama yapan ekipler evin farklı bölgelerine saklanmış şekilde 1 buçuk kilo narkotik madde, 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.