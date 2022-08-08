İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı.

Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, yaralının sıkıştığı aracından çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaza, dün öğle saatlerinde Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. Güzel havanın tadını çıkartmak isteyen bir kişi göl kenarına gitmek istediği esnada otomobili kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü, vatandaşların yardımı ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün araçtan çıkartılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kaza sonrasında yardıma koşan Zafer Gündoğdu, “Ben ileride piknik yapıyordum koştum geldiğimde yaralı aracın içerisindeydi. Sağlık ekipleri de buradaydı zaten o esnada durumu da iyiydi. Araçta maddi hasar oluştu kazanın nasıl olduğunu göremedim” dedi.


Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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