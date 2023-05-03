Arnavutköy'de otomobilin çarptığı kamyon yan yattı: 1 yaralı

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kamyon yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol kenarındaki levhalar kırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. Sultangazi istikametinde seyir halinde olan Hasbi D. idaresinde olan 34 DDJ 345 plakalı araç, sol şeritten başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle manevra yapınca aynı istikamette seyir halinde olan Enes A. kontrolündeki 34 HZ 7147 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yol kenarındaki levhalara çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Enes A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi yönünde yoğun trafik oluştu.