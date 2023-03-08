Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev aldı

Arnavutköy'de park halinde olan bir otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Alev alan otomobili fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece 04.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Ahsen Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çevrede bulunan binalarda yaşayan vatandaşların fark etmesi sonucunda itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda otomobil söndürüldü. Otomobilin yanma anları ve ekiplerin müdahalesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken araç kullanılamaz hale geldi.