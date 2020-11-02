İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arnavutköy'de polis ekiplerinden vatandaşa maske ve sosyal mesafe uyarısı

Arnavutköy’de polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekmek amaçlı farklı noktalarda uygulamalar düzenledi.

Arnavutköy'de polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekmek amaçlı farklı noktalarda uygulamalar düzenledi. Polis araçlarından sesli uyarılar yapılırken okul önlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan veliler uyarıldı.


Arnavutköy'de Polis ekipleri kış aylarının yaklaşması ile birlikte artan Korona Virüs vakalarına karşın vatandaşları bilinçlendirmek amaçlı çeşitli noktalarda uygulamalar düzenledi. Düzenlenen uygulamalarda ilçe merkezinde polis araçlarının megafonlarından sesli ikazlar yapılarak vatandaşlar kurallara uyulması konusunda uyarıldı.


İlçe merkezinde vatandaşlara uyarılar da bulunan polis ekipleri okul önlerinde bekleyen velilere ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.