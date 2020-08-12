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Arnavutköy'de Roma ve Bizans dönemine ait 39 tarihi eser ele geçirildi

Arnavutköy’de Roma ve Bizans dönemine ait 39 adet amfora ve denizcilik faaliyetlerinde kullanılan tarihi eserler, yapılan operasyon sonucu ele geçirildi.

Arnavutköy'de Roma ve Bizans dönemine ait 39 adet amfora ve denizcilik faaliyetlerinde kullanılan tarihi eserler, yapılan operasyon sonucu ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler yurtdışına çıkarılmak üzereyken durduruldu. M.Ö. 2200 - M.S. 1400 yüzyılları arasında amfora ve denizcilik için ticari faaliyetlerde kullanılan 2 adet ahşap çapa, 1 adet demir çapa ve zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımacılığında kullanılan 39 adet tarihi eser ele geçirildi. Yürütülen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan operasyon sonucu ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilecek.

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