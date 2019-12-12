Arnavutköy'de sahte içki deposuna baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte içki operasyonu kapsamında Arnavutköy'de depo olarak kullanılan bir villaya baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler yaklaşık 6 ton metil alkol, boş içki şişeleri, sahte içki üretiminden kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte işçi operasyonu düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında Arnavutköy'de bulunan bir villaya da baskın yapıldı. Depo olarak kullanılan villanın kapısını kırarak içeri giren ekipler, yaklaşık 6 ton metil alkol, alkolü depolamak için kullanılan bir su deposu, arıtma cihazları, binlerce boş içki şişesi ve bandrol ele geçirdi.