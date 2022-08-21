Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı, vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti

Arnavutköy'de seyir halindeyken alev alan otomobil, vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale olay yerinden geçen vatandaş tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.