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Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Fiziki ve teknik çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda silah ve uyuşturucu satan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucunun da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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