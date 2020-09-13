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Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Arnavutköy’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Arnavutköy'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında kapıda oturan bir kişi yaralandı.


Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sokakta bulunan bir telefon bayiisine silahla ateş açan saldırganlar 1 kişiyi hafif şekilde yaraladı. Saldırganlar ateş açmaya başladığı esnada kapıda oturan M.i. ayağından yaralandı. M.i. olay yerine çağrılan ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

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